Поиск

У православных наступил крещенский сочельник

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Православные верующие отмечают в субботу крещенский сочельник, или канун Богоявления.

Этот день является постным в память о трагической судьбе Иоанна Предтечи, который решился крестить Иисуса и благовествовать о Нем, за что был казнен приспешниками царя Ирода.

Как и в рождественский сочельник, накануне Крещения постятся до первой звезды, но дальнейшая трапеза должна быть гораздо скромнее, чем в канун Рождества. Не случайно ее называли "голодной кутьей".

Кроме того, до трапезы необходимо было провести у себя дома генеральную уборку, выметая грязь даже из самых дальних углов. Так как канун Богоявления считался временем особого разгула нечистой силы, в это время люди шли в церковь и освященной там водой окропляли жилые помещения, людей и домашних животных.

Крещение Господне
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 17 января

РФ и Иран договорились не помогать агрессорам в их действиях против одной из стран

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Посол РФ в США не будет участвовать в церемонии инаугурации Трампа

Разлив мазута в Керченском проливе

Уже 1,5 км защитных сетей для сбора мазута установили вдоль берега в Анапе

Уже 1,5 км защитных сетей для сбора мазута установили вдоль берега в Анапе

Иноагентами признаны проект "Идите лесом" и шесть физлиц

С начала года биржевые цены на бензин снизились на 7,75%, на дизтопливо - на 13,5%

РКН связал проблемы в работе сервиса Steam со сбоем в его инфраструктуре

Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за угрозы БПЛА

Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за угрозы БПЛА

Генпрокуратура просит суд взыскать в доход государства яхт-клуб во Владивостоке

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5707 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе255 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2117 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });