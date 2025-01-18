Что случилось этой ночью: суббота, 18 января

Офис Нетаньяху подтвердил соглашение с ХАМАС, Дуров пообещал улучшить модерацию Telegram, белгородцам выделят 243 млн

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 46 дронов ВСУ. 18 беспилотников сбиты над Брянской, 11 - над Курской, семь - над Калужской, пять - над Тульской, три - над Белгородской, два - над Воронежской областями. В Тульской области в результате атаки беспилотников на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами.

- Израильское правительство подтвердило готовность начать реализацию соглашения с ХАМАС в воскресенье, 19 января. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

- Правительство РФ направило МЧС свыше 243 млн рублей на ликвидацию последствий атак ВСУ в Белгородской области. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Павел Дуров пообещал французским следователям улучшить модерацию Telegram, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на собственные источники. По словам Дурова, проблема борьбы с нелегальным контентом касается не только Telegram, но и других похожих сервисов.

- У православных наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления. В субботу вечером в Москве для крещенских купаний откроются более 40 площадок. Окунуться в местах для купаний можно будет в течение суток.