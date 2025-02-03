Авария с двумя автобусами произошла в Москве

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Два автобуса попали в дорожно-транспортное происшествие на западе Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте транспорта в понедельник.

"Около 15:30 на Родниковой улице, в районе дома 2, произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика 343 маршрута и автобуса 507 маршрута городского перевозчика. Информация о пострадавших уточняется", - заявили в департаменте.

На месте работают сотрудники скорой медицинской помощи, подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, уточнили в департаменте.

По данным СМИ, два автобуса столкнулись в Москве на Родниковой улице рядом со станцией Новопеределкино, есть пострадавшие.