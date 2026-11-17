Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 75

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении во вторник на подлете к столице 75 беспилотников.

"ПВО Минобороны сбили еще 20 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале в Max.

Ранее во вторник сообщалось о 55 дронах, сбитых на подлете к Москве. Таким образом, их общее количество увеличилось до 75.

В настоящее время не принимают и не отправляют самолеты московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.