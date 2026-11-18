Снег в Москве будет идти весь день

Фото: Арина Антонова/РИА Новости

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает, что осадки в виде снега ожидаются в Москве в течение всего дня среды.

"По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега и дождя сохранятся днем 18 ноября и местами в ночь на 19 ноября. Температура воздуха при этом - выше нуля градусов", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, добавили в комплексе.