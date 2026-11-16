Внуково, Домодедово и Жуковский работают по согласованию

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию, сообщает Росавиация в cвоем канале в Max.

"Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что меры ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.