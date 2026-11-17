Почти 800 БПЛА летело на Московский регион с вечера понедельника

321 беспилотник сбит на подлете к Москве

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника до утра вторника на Московский регион летело почти 800 беспилотников, из них на подлете к столице был сбит 321 БПЛА.

"В период с 17:00 16 ноября по 07:00 17 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Большая часть из них уничтожена ВКС ПВО Минобороны на дальних рубежах. 321 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве", - написал мэр в своем канале в Мах.

Он также отметил, что бойцы "Барс Москва" за два дня уничтожили почти 300 беспилотников.

"Хорошо показали себя бойцы недавно созданного "Барс Москва". За последние два дня ими сбито около 300 вражеских беспилотников. Молодцы", - уточнил Собянин.