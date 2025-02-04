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Число ИП в Москве достигло 450 тыс

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Москве число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) по итогам 2024 года увеличилось на 7,5% и составило 450 тыс., сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.

"За восемь лет число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло в 2,5 раза и на начало 2025 года достигло 450 тыс. За прошлый год рост составил 7,5%", - говорится в сообщении пресс-службы департамента во вторник.

В столице работает каждый десятый индивидуальный предприниматель страны. Почти треть московских ИП - около 140 тыс. - занята в торговле, преимущественно в рознице. Более 13% предпринимателей, или почти 60 тыс., работает в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, около 11% - 50,8 тыс. - в секторе операций с недвижимостью. Популярными у ИП сферами также являются информация и связь - 34,6 тыс., или 7,7%, и транспорт - 33,9 тыс. предпринимателей, или 7,5%.

Среди отраслей лидером по росту числа субъектов ИП стали операции с недвижимостью: за год их количество увеличилось почти на 11%. В тройку лидеров вошли строительство, а также культура и спорт.

На начало января текущего года у столичных ИП работали около 160 тыс. человек, за год их количество выросло на 5%, сообщили в департаменте.

Москва
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