В Москве в субботу прогнозируют рекордно высокое давление

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В выходные в столичном регионе атмосферное давление поднимется до 775-777 мм ртутного столба, что станет самым высоким значением за всю историю метеонаблюдений, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Над центром европейской России формируется область высокого давления (антициклон). Сейчас начало стремительно расти давление, оно будет расти в течение дня, а затем в среду, четверг, пятницу. И максимума давление достигнет в субботу, причем максимума невиданного. Оно будет рекордно высоким не только для 8 февраля, и не только для февраля, а вообще за весь период наблюдения. Оно будет примерно 775-777 мм ртутного столба", - сказал он.

Во вторник 4 февраля давление в Москве будет 755 мм ртутного столба, в среду достигнет 760-765 мм, в четверг и пятницу 770-773 мм.

"В субботу-воскресенье давление супервысокое, но дальше оно начнет понижаться, но все равно будет очень высокое, даже в понедельник больше 770 мм, это невиданное и неслыханное давление", - добавил он.

Норма атмосферного давления в Москве - 749 мм ртутного столба.