Поиск

В Москве к концу недели похолодает ниже минус 10 градусов

Обильных снегопадов ждать не стоит

В Москве к концу недели похолодает ниже минус 10 градусов
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в предстоящие выходные впервые с начала года будет холоднее нормы, дневная температура опустится до минус 11 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вчера температурный фон в Москве был около нормы. Зима нормальная вернулась, но без снега. Сейчас температура будет на пару градусов выше нормы. До четверга ночные температуры в Москве минус 6 - минус 8, дневные - минус 3 - минус 5, что на 1-2 градуса выше нормы", - сказал он.

"В пятницу небольшое повышение температуры, вероятно, на 1-2 градуса. Дневные температуры будут минус 2 - минус 3 градуса. А вот 15-16 февраля, меняется циркуляция, воздушные массы будут поступать с севера. И поэтому понижение температуры - ночью будет минус 8 - минус 13 градусов, а днем от минус 6 до минус 11", - добавил ученый.

Таким образом, как отметил Вильфанд, в субботу "впервые в течение этого года температура будет ниже нормы, но ненамного, на один градус".

В ближайшие три дня, как уточнил Вильфанд, в столичном регионе сохранится очень высокое атмосферное давление. Так, во вторник и среду оно будет на 20 мм ртутного столба выше нормы, в четверг - примерно на 10-12 мм выше нормы. Начиная с пятницы давление будет превышать нормы всего на 4-5 мм ртутного столба.

"При такой ситуации, когда давление выше нормы, существенного снега ждать не стоит. Первые три дня недели снега не будет. Затем совсем небольшой снежок выпадет. До конца недели высота снежного покрова увеличится на 3 см, и вряд ли больше", - сообщил Вильфанд.

По прогнозу, небольшой снег ожидается 14 и 15 февраля. В выходные также прогнозируется усиление ветра до 5-10 м/с.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В мэрии Москвы китайский язык назвали вторым по популярности у школьников

В мэрии Москвы китайский язык назвали вторым по популярности у школьников

В Москве для аренды самокатов и велосипедов придется пройти верификацию на mos.ru

В Москве для аренды самокатов и велосипедов придется пройти верификацию на mos.ru

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

Пятеро госпитализированы после пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве

Пожар на востоке Москвы локализован на 300 кв. м

Число пострадавших при пожаре в здании Электрозавода в Москве выросло до десяти

Около 70 человек могут быть заблокированы в горящем здании на востоке Москвы

Три человека госпитализированы в результате пожара на Электрозаводской улице в Москве

Пожарные спасли из загоревшегося здания на востоке Москвы уже 80 человек

На Электрозаводской улице на востоке Москвы загорелось административное здание

На Электрозаводской улице на востоке Москвы загорелось административное здание
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5834 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2165 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });