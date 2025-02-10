В Москве к концу недели похолодает ниже минус 10 градусов

Обильных снегопадов ждать не стоит

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в предстоящие выходные впервые с начала года будет холоднее нормы, дневная температура опустится до минус 11 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вчера температурный фон в Москве был около нормы. Зима нормальная вернулась, но без снега. Сейчас температура будет на пару градусов выше нормы. До четверга ночные температуры в Москве минус 6 - минус 8, дневные - минус 3 - минус 5, что на 1-2 градуса выше нормы", - сказал он.

"В пятницу небольшое повышение температуры, вероятно, на 1-2 градуса. Дневные температуры будут минус 2 - минус 3 градуса. А вот 15-16 февраля, меняется циркуляция, воздушные массы будут поступать с севера. И поэтому понижение температуры - ночью будет минус 8 - минус 13 градусов, а днем от минус 6 до минус 11", - добавил ученый.

Таким образом, как отметил Вильфанд, в субботу "впервые в течение этого года температура будет ниже нормы, но ненамного, на один градус".

В ближайшие три дня, как уточнил Вильфанд, в столичном регионе сохранится очень высокое атмосферное давление. Так, во вторник и среду оно будет на 20 мм ртутного столба выше нормы, в четверг - примерно на 10-12 мм выше нормы. Начиная с пятницы давление будет превышать нормы всего на 4-5 мм ртутного столба.

"При такой ситуации, когда давление выше нормы, существенного снега ждать не стоит. Первые три дня недели снега не будет. Затем совсем небольшой снежок выпадет. До конца недели высота снежного покрова увеличится на 3 см, и вряд ли больше", - сообщил Вильфанд.

По прогнозу, небольшой снег ожидается 14 и 15 февраля. В выходные также прогнозируется усиление ветра до 5-10 м/с.