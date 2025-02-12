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Зима с морозами до минус 15 градусов вернется в Москву в субботу

Зима с морозами до минус 15 градусов вернется в Москву в субботу
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Понижение температуры произойдет в столичном регионе в субботу, ночью она будет опускаться до минус 15 градусов, что связано с поступлением холодных воздушных масс из приполярных районов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник, вторник, среду температура уже близка к норме. То есть, на самом деле, уже вполне зимняя погода. Но дальше морозы будут крепчать. Конечно, это не тридцатиградусные морозы, но все-таки", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на четверг, пятницу и субботу в Москве температура минус 7 - минус 9, по области до минус 11 - минус 12. "Это вполне ощутимо, устойчивые, умеренные морозы", - добавил Вильфанд.

Дневные температуры до конца рабочей недели будут в диапазоне минус 4 - минус 6 градусов.

"А вот в субботу начнется понижение температуры. Связано оно с тем, что, если до пятницы включительно, воздушные массы перемещались с запада, то, начиная с субботы, они будут с севера, северо-запада. Будет вторжение холодных воздушных масс из приполярных районов", - сказал Вильфанд.

Согласно прогнозу, ночные температуры в воскресенье, понедельник и вторник следующей недели будут от минус 10 до минус 15, "а это вполне приличные морозы".

"И, самое главное, что и днём будет не жарко. Вот в Москве максимальная температура в диапазоне минус 6 - минус 9 градусов, а по области минус 10 - минус 11", - уточнил Вильфанд.

Такая температура, по прогнозам, сохранится до середины следующей недели и будет ниже нормы на 3-4 градуса.

"В общем, вполне такая зимняя погода. С точки зрения температуры, зима возвращается, это безусловно", - сказал Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ Москва
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