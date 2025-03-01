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Аттестация водителей такси Москвы и Подмосковья стала обязательной

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Все водители такси, которые работают в Москве и Московской области, с 1 марта должны иметь отметку о прохождении аттестации на знание правил работы в сервисе, срок ее действия - 2 года.

Водители такси, которые не сдали тестирование до 1 марта, отключаются от заказов до момента успешного прохождения теста.

"Прохождение аттестации позволит водителям проверить знания и навыки, которые важны для безопасных и комфортных поездок. Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в нештатных ситуациях", - сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что решение о вводе аттестации было принято в рамках федерального закона о такси. С 12 августа 2024 года до 28 февраля 2025 года обучение и тестирование могли пройти все желающие водители такси.

Тест можно сдать онлайн в личном кабинете в системе аналитики работы такси КИС (комплексной информационной системе) "АРТ" или очно в аттестационном центре. На аттестации проверяют только те знания, которые уже много лет являются обязательными для приема на работу в такси: правила перевозки пассажиров и багажа, расположение значимых объектов и путей подъезда к ним, порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

В более чем 80% случаев таксисты сдают тестирование с первого раза, отметил Ликсутов.

Для успешной сдачи теста достаточно правильно ответить на 8 из 10 вопросов за 20 мин. Если с первого раза не получилось сдать тест, можно попробовать еще раз через 24 часа. При этом пройти аттестацию в третий раз можно только в очном формате, количество попыток не ограничено.

Заммэра в январе текущего года сообщал, что всего в Москве и Подмосковье в 2024 году насчитывалось 199 тыс. легковых такси. Ежедневно водители такси перевозили 1,73 млн пассажиров, а в системе аналитики работы такси КИС "АРТ" уже зарегистрировано более 393 тыс. таксистов.

На 13 февраля 2025 года, по его словам, каждый третий водитель такси Москвы и Подмосковья успешно прошел аттестацию. В среднем аттестацию сдают более 2 тыс. водителей такси в сутки, отметил Ликсутов.

Максим Ликсутов Москва Подмосковье
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