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Теракт против митрополита Тихона планировался в столичном Сретенском монастыре

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) планировали совершить в жилом помещении Сретенского монастыря в Москве, следует из видео показаний одного из задержанных.

"Мы должны были его (взрывное устройство - ИФ) заложить в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре", - сказал он.

Видео показаний задержанных распространил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Из видео следует, что один из задержанных - Денис Попович - был помощником митрополита. Он сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами, которые угрожали ему и его семье.

"Была поставлена задача ликвидировать митрополита Тихона", - сказал фигурант дела.

Другой участник покушения - Никита Иванович - оказался клириком.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что спецслужбой предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

По данным ФСБ, в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин РФ, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) посредством мессенджера "Телеграм".

"Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона", - заявили в ФСБ.

Москва Сретенский монастырь Георгий Шевкунов
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