ФСБ заявила о предотвращенном теракте против митрополита Тихона (Шевкунова)

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, готовившие в Москве по заданию украинских спецслужб теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона", - говорится в сообщении.

В декабре 2024 года через тайник задержанным было передано самодельное взрывное устройство, уточнили в ЦОС.

"Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После совершения преступления они планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами", - добавили там.

В ходе следственных действий изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с фотографиями задержанных и измененными установочными данными, сообщили в ФСБ.

"В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы", - сказано в сообщении.

Тихон возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года по октябрь 2023 года. По решению Священного Синода в 2023 году он был назначен главой Крымской митрополии с освобождением от управления Псковской митрополией и от должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря.