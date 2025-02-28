Что произошло за день: пятница, 28 февраля
Агреман на назначение посла России в США, предотвращение теракта против митрополита Тихона, дело в отношении сотрудников "Макфы", гибель водолаза при очистке дна моря от мазута в Анапе
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Россия на консультациях в Стамбуле получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США.
- Теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона планировали совершить в Сретенском монастыре в Москве. Взрывное устройство злоумышленники были намерены заложить в жилом помещении. О предотвращении теракта сообщила ФСБ.
- Трое сотрудников "Макфы" стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве. Это директор по закупкам и снабжению, начальник и менеджер службы закупа зерна.
- Дело по иску Генпрокуратуры РФ к группе "Домодедово" и ее бенефициарам будет рассматриваться в закрытом режиме.
- Суд снова отправил под арест генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого по делу о мошенничестве. Он был задержан и арестован в мае 2024 года, а в июле переведен под домашний арест.
- Внучка призналась в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Тарховой из корыстных побуждений, ее сообщник находится в розыске.
- Водолаз МЧС России погиб во время очистки дна моря от мазута в Анапе.
- Сервис для видеоконференций Skype перестанет работать в мае.