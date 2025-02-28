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Что произошло за день: пятница, 28 февраля

Агреман на назначение посла России в США, предотвращение теракта против митрополита Тихона, дело в отношении сотрудников "Макфы", гибель водолаза при очистке дна моря от мазута в Анапе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия на консультациях в Стамбуле получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США.

- Теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона планировали совершить в Сретенском монастыре в Москве. Взрывное устройство злоумышленники были намерены заложить в жилом помещении. О предотвращении теракта сообщила ФСБ.

- Трое сотрудников "Макфы" стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве. Это директор по закупкам и снабжению, начальник и менеджер службы закупа зерна.

- Дело по иску Генпрокуратуры РФ к группе "Домодедово" и ее бенефициарам будет рассматриваться в закрытом режиме.

- Суд снова отправил под арест генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого по делу о мошенничестве. Он был задержан и арестован в мае 2024 года, а в июле переведен под домашний арест.

- Внучка призналась в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Тарховой из корыстных побуждений, ее сообщник находится в розыске.

- Водолаз МЧС России погиб во время очистки дна моря от мазута в Анапе.

- Сервис для видеоконференций Skype перестанет работать в мае.

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