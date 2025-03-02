Три человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ в Мытищах

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате стрельбы в одном из торговых центров города Мытищи, сообщили в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"Поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения", - сказали журналистам в управлении.

В настоящий момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, стрельбу в торговом центре "Красный кит" мог начать один из посетителей, повздоривший с охранниками заведения.