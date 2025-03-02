Стрельба в ТЦ в Мытищах произошла из-за конфликта посетителя и охраны

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Стрельбу из травматического оружия в подмосковных Мытищах открыл посетитель ТЦ, до этого конфликтовавший с охранниками, сообщила областная прокуратура в воскресенье.

"Примерно в 17 часов 10 минут сотрудники службы охраны торгового центра не пропустили мужчину в здание. В ходе конфликта он распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение правонарушителя к установленной законом ответственности.

В Следственном комитете РФ сообщили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что три человека пострадали в результате стрельбы в одном из ТЦ города Мытищи.