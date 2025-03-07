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Среднее предложение зарплаты работника ЖКХ выросло на 16% за год

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Среднее предложение зарплаты работника ЖКХ в России за год увеличилось на 16%, до 59 619 рублей в месяц, сообщают аналитики сервиса "Авито Работа".

Они это связывают с высоким спросом на таких специалистов в зимний сезон. Наибольший прирост в предложении зарплаты отметили у дорожных рабочих (+29%, до 76,5 тысяч рублей в месяц). На втором месте - слесари, зарплата которых выросла на 22%, до 106,2 тысячи рублей. На третьем месте оказались электрогазосварщики - рост на 21%, до 96 тысяч рублей.

Эксперты отметили, что сильнее всего рост вакансий наблюдался среди дезинфекторов (в 2,7 раза за год), среди дорожных рабочих (в 2,6 раза) и среди сантехников (в 2,4 раза).

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил "дорожную карту" по реализации концепции подготовки кадров для стройотрасли и ЖКХ до 2035 года. Документ разработа Минстрой совместно с Минобрнауки, Минпросвещения, Минтрудом и отраслевым сообществом. В "дорожную карту" входят все этапы подготовки кадров. Например, предусмотрена разработка и внедрение новых госстандартов и программ. Также планируется развивать взаимодействие между образовательными учреждениями и компаниями.

Авито ЖКХ Марат Хуснуллин Минстрой Минтруд Минобрнауки Минпросвещения
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