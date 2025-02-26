Москва выделит еще 46 млрд рублей на повышение качества образования в школах

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин решил увеличить на 13% финансирование системы образования в текущем году для повышения качества образования не только в старшей, но и в начальной и основной школе, на эти цели будет выделено 46 млрд рублей, сообщила пресс-служба мэрии.

Правительство Москвы решило ввести единый высокий норматив финансирования в 5-11 классах в размере 197 тысяч рублей в год на каждого ученика - вместо двух различных на среднее и старшее звено, а также увеличить его размер.

Так, в основной школе (5-9 классы) норматив вырастет почти на 20%, а для 10-11 классов - на 5,4%. Подушевой норматив в начальной школе (1-4 классы) вырастет почти на 15,7% - до 171 тысячи рублей в год.

"Высокие результаты и успешность учащихся в старшей школе, колледже и вузе во многом зависят базовой фундаментальной подготовки в начальной школе и 5-9 классах, так как именно в этот период закладывается интерес к обучению, раскрываются таланты и способности ребенка. Именно поэтому сегодня важно уделять такое же внимание начальной и основной школе, как и старшей. Это станет важным фактором дальнейшего роста качества столичного образования и успехов учеников", - пояснили в мэрии.

Кроме того, дополнительные бюджетные средства будут направлены на повышение качества математической и естественно-научной подготовки школьников.

В пресс-службе сообщили, что с нового 2025/26 учебного года в школах будут организованы городские учебные курсы по математике, науке и технологиям для 1-6 классов. Помимо этого, появятся новые городские олимпиады, в том числе экспериментальные, для раннего выявления талантов детей и их последующего индивидуального сопровождения. "Уже в апреле следующего года на олимпиаде "Готов к жизни в умном городе" ученики 3 - 4 классов смогут продемонстрировать умения, полученные на дополнительных занятиях", - говорится в сообщении.

Помимо этого, с 1 апреля этого года учителям будет предложена новая система подготовки и повышения квалификации на специальных курсах.

В мэрии отметили, что в столице запущен проект глобального обновления школьной инфраструктуры и материально-технической базы - до 2032 года в Москве будет построено или модернизировано порядка 1 тысячи школьных зданий.

С 2024 года реализуется масштабная программа "Моя школа", в рамках которой планируется модернизировать до 100 школьных корпусов в год. На данный момент после реконструкции открыты первые четыре здания. К началу нового учебного года в Москве модернизируют еще около 50 школ. Учиться в современных, комфортных и высокотехнологичных классах будут свыше 35 тысяч детей.

Москва также продолжает строительство новых школьных зданий. В частности, принято решение о возведении пяти передовых "школ будущего" в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах. Новые учебные корпуса будут построены по инновационным стандартам, включающим создание комфортных пространств для проведения научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, выставочных зон для проектов, медиатеки с атриумом и зонами рекреаций. Особое внимание уделено визуальной открытости и наполненности пространства светом, уточнили в пресс-службе.

"Москва входит в пятерку мировых лидеров по качеству школьного образования. Принятые решения позволят сохранить и улучшить эти позиции, а также обеспечить конкурентоспособность выпускников московских школ в условиях трансформации рынка труда и развития цифровых технологий", - отмечается в сообщении.