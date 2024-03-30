Кинотеатр "Ударник" отреставрируют в Москве до конца 2027 года

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В столице до конца 2027 года отреставрируют кинотеатр "Ударник", сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Реставрацию кинотеатра "Ударник" включили в список инвестиционных приоритетных проектов. (...) Завершить реставрацию планируется до конца 2027 года. Работы потребуют вложения не меньше 9 млрд рублей. Новый статус серьезно снизит налоговую нагрузку на инвестора", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что здание на улице Серафимовича - часть ансамбля объе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​кта культурного наследия регионального значения "Комплекс Дома Правительства", построенного в 1928-1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана. В советское время в легендарном "Ударнике" проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино.

Собянин уточнил, что специалисты восстановят кровлю со специальным раздвижным механизмом и куполообразные потолки первого этажа, очистят фасады от нескольких слоев краски. Кроме того, усилят фундамент, заменят двери и окна. Помещение оснастят современным оборудованием. По словам мэра, там будут большой кинозал с трансформируемой сценой и несколько маленьких, а также книжный магазин и кафе.