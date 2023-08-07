Работы по реставрации столичного кинотеатра "Ударник" начнутся в этом году

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Московский кинотеатр "Ударник", прекративший работу в 2010 году, будет отреставрирован, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры кинотеатра, оснастят современным оборудованием. В обновленном кинотеатре будет несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше планируется сделать террасу и смотровую площадку.

В сообщении на сайте мэра и правительства Москвы уточняется, что согласно проекту комплексной реставрации кинотеатра, специалисты восстановят функцию открывания купола над залом, благодаря чему зрители смогут увидеть небо, как задумывалось в советские годы архитектором Борисом Иофаном.

Реставраторы предусмотрят раскрытие заложенных проемов на фасаде, сохранят куполообразные потолки на первом этаже кинотеатра, демонтируют позднее навесное оборудование, очистят поверхности фасадов от красочных слоев, удалят ремонтные штукатурные вставки, демонтируют бетонную облицовку цоколя, окна и двери. Кроме того, они отреставрируют терразитовую штукатурку главных фасадов, металлические балконные ограждения, восстановят штукатурную отделку дворового фасада.

Кинотеатр прекратил работу в 2010 году.