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Солнечная погода уйдет из Москвы во вторник, но тепло останется

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Теплая погода с температурой на 4-6 градусов выше нормы и дожди прогнозируются в Москве со вторника, днем в столичном регионе температура будет подниматься выше плюс 10 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со вторника, я бы сказал так: солнце нас оставит, а вот тепло останется. Теплая погода, аномалии температурные будут более заметными, поскольку появятся облака, которые приведут к тому, что ночные температуры существенно повысятся", - сказал Вильфанд.

Так, в ночь на вторник температура будет около нуля, а в последующие дни до конца недели, как уточнил Вильфанд, ночные температуры будут положительными - плюс 1 - плюс 6 градусов.

Днем также будет тепло, что связано с "мощным переносом тепла с юга и юго-востока, из Турции". "И это придет к тому, что дневные температуры будут выше десятиградусной отметки. Так как ночные температуры положительные, то температура уже в середине недели следующей будет на 4-6 градусов выше нормы", - прогнозирует Вильфанд.

Говоря об осадках, он также сообщил, что со вторника в Москве пойдут дожди.

"Нельзя сказать, что там очень сильные осадки, но все-таки будут дожди. Весенние дожди при теплой погоде", - отметил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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