Сложная погода с похолоданием прогнозируется на юге Сибири и Дальнего Востока

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры после рекордно теплой погоды начнется в регионах Сибири и Дальнего Востока, что приведет к сложной погоде с осадками в виде дождя и снега и сильному ветру, на следующей неделе температура будет на 7-9 градусов ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры прогнозируется на юге Сибири и Дальнего Востока. За счет выноса очень теплых воздушных масс из Центральной Азии, там в течение этой недели бились все рекорды. Сейчас начинается понижение температуры. Причем в выходные она приблизится к норме, а на следующей неделе дальнейшее понижение. И это приведет к тому, что там будет очень сложная ситуация", - сказал Вильфанд.

Однако, уже в выходные в Иркутской области прогнозируется усиление ветра до 25 м/с и осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также метель. В средней части озера Байкал ожидаются порывы ветра до 35 м/с. Аналогичная ситуация будет в Бурятии, где прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, ветер до 20 м/с и понижение температуры на 10 градусов, а также снежный накат и гололедица. В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях прогнозируется сильная гололедица и понижение температуры на 8-10 градусов.

В Алтайском крае прогнозируется мокрый снег, гололедные явления, ветер до 23 м/с, в Республике Алтай - до 23-25 м/с, сильные дожди, мокрый снег. В Омской области - дождь, мокрый снег, снег, гололедные явления, ветер до 23 м/с, понижение температуры.

"На следующей неделе, 25-26 марта, начинается сильное понижение температуры на 7-9 градусов в этих регионах", - сказал Вильфанд.

Так, в Томской и Кемеровской областях температура будет на 6-7 градусов ниже нормы и будет до минус 22 и до минус 13 - минус 15 соответственно. В Алтайском крае 25-26 марта температура на 7-9 градусов ниже нормы - до минус 15 - минус 16 градусов, в Республике Алтай - до минус 26 градусов.

Понижение температуры затронет регионы севера Урала и Дальнего Востока.

Так, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах температура на 7-8 градусов ниже нормы и до 22-27 градусов мороза. Также на 7-8 градусов ниже нормы температура будет на Чукотке. На Камчатке температура понизится до минус 33 - минус 36 градусов. В северных районах Хабаровского края в ближайшие дни минус 26 - минус 31 градус.