Вильфанд пообещал необычную погоду в Москве в течение трех дней

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Резкие перепады ночной и дневной температуры прогнозируются в Москве и Подмосковье в ближайшие три дня, ночью она будет опускаться до минус 9, а днем столбики термометров будут показывать до плюс 10 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень необычная погода в течение трех дней - в выходные и в понедельник - ожидается в Москве. Ее необычность заключается в том, что она будет, как говорится, на любой вкус. Те, кто любят такую прохладную погоду, отрицательную температуру, получат их ночью, а днем будет плюс", - сказал Вильфанд.

Так, в ночь на субботу в Москве прогнозируется минус 3 - минус 4 градуса, по области до минус 7, а днем - до плюс 5 - плюс 6, по области до плюс 9 градусов. "Еще более заметное различие между ночной и дневной температурой будет в воскресенье - в Москве минус 5 - минус 7, по области до минус 10 градусов, вполне такие нормальные морозы. Утром будет температура 0 - минус 2 градуса. А вот дневные температуры повысятся, после полудня до плюс 6 - плюс 8 и даже до плюс 9 градусов", - отметил Вильфанд.

"А вот в понедельник - самый впечатляющий день, когда ночью будет минус 4 - минус 6, по области до минус 9, а днем уже столбики термометров переползут через десятиградусную отметку - будет плюс 10 - плюс 12. Перепад на 15 градусов", - сообщил метеоролог.

По словам Вильфанда, такая разница между ночными и дневными температурами связана с антициклоном.