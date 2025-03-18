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Выпавший в Москве снег растает к концу недели

Выпавший в Москве снег растает к концу недели
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Выпавший в Москве в понедельник снег растает к концу недели, в ближайшие дни серьезных осадков больше не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Случилось "небывалое" - в марте выпал снег. Его высота составляет 3-4 см. К концу недели он растает, даже быстрее", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что согласно климатической норме, средняя высота сугробов 17-19 марта должна составлять 30-31 сантиметр.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни сильных осадков не ожидается. Небольшие осадки местами возможны в среду и четверг, а в остальные дни недели будет без осадков.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва снег
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