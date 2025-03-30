Пользователи проката самокатов в Москве совершили более 1,5 млн поездок за 10 дней

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Свыше 1,5 млн поездок осуществили пользователи электросамокатов с момента старта сезона аренды в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По данным дептранса, 85% всех поездок пользователи совершают до остановок городского транспорта, метро, до дома, университета или офиса, а всего в Москве 5 млн пользователей электросамокатов.

"Мы стремимся делать ваши поездки безопасными и удобными. Для этого в городе действуют 350 медленных зон, где самокаты автоматически снижают скорость. Госавтоинспекция проводит регулярные проверки, а сотрудники Ситуационного центра ЦОДД контролируют дорожную ситуацию в режиме онлайн по камерам 24/7", - отмечается в сообщении.

Сезон аренды электросамокатов и велопроката стартовал 15 марта в Москве, жителям и гостям столицы доступны 60 тыс. самокатов и более 20 тыс. велосипедов, с этого же дня в городе начали действовать новые правила аренды транспорта для предотвращения доступа в сервис детей и подростков.

17 марта прокат был поставлен на паузу из-за непогоды, 20 марта он стал вновь доступен для пользователей.