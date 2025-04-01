В 2024 году число жертв в ДТП с участием СИМ увеличилось более чем на 25%

Фото: А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году количество раненых в авариях с участием средств индивидуальной мобильности выросло почти на 45%, число погибших в них выросло на четверть, сообщил в Мосгордуме начальник ФКУ "Научный центр безопасности дорожного движения МВД России" Дмитрий Митрошин.

"В абсолютных показателях цифры не очень велики, но, как видите, пугает динамика по погибшим. Вот более чем на четверть по сравнению с прошлым годом количество выросло", - отметил он.

По его данным, в 2024 году в ДТП с СИМ погибли 54 человека (из них 51 в момент ДТП передвигались на СИМ), тогда как в 2023 году число погибших составило 43 человека (+25,6%).

Число раненых в такого рода авариях в 2024 году выросло на 44,5% до 4591 человека, в 2023 году пострадали 3177 человек.

Также зафиксирован рост числа самих аварий на 42,8% (4426) по сравнению с 3,1 тыс. фактов ДТП годом ранее.

Говоря о географии аварийности по количеству погибших, Митрошин назвал в качестве лидеров Москву (13) и Краснодарский край (8).

При этом он отметил и высокий уровень СИМ-аварийности в Сибири. "По количеству аварий (не по количеству погибших - ИФ) неожиданным образом Красноярский край "выстрелил", но тут, по всей видимости, территория сказывается. Казалось бы, достаточно такой северный суровый регион, тем не менее, по количеству аварий он, в общем-то, один из лидеров", - заявил Митрошин, ссылаясь на цифру в 406 ДТП в регионе за год, тогда как на Москву за этот период пришлось 1323 аварии.

На этом же круглом столе начальник УГИБДД ГУ МВД по Москве Александр Быков сообщил, что в Москве с начала года произошло 23 аварии с участием средств индивидуальной мобильности, пока обошлось без жертв. Сезон проката электросамокатов в городе стартовал в марте.