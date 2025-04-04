Москва увеличит премии имени Николая Островского до 1 миллиона рублей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин своим постановлением увеличил премии имени Николая Островского со 150 тысяч до 1 млн рублей, с 2025 года премии будут присуждаться по 10 номинациям, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Премии Островского были учреждены в мае 2018 года и присуждаются людям с инвалидностью и гражданам, оказывающим им всестороннюю помощь и поддержку, а также коллективам, добившимся выдающихся успехов в различных областях творчества и других сферах человеческой деятельности.

"Ежегодная церемония присуждения премий привлекает внимание к выдающимся достижениям москвичей с ограниченными возможностями здоровья и является вдохновляющим примером для многих горожан", - напомнили в прес-службе.

Премии будут присуждаться по 10 номинациям: "За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве"; "За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве"; "За выдающиеся достижения в литературе и публицистике"; "За выдающиеся достижения и существенный вклад в интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере креативных (творческих) индустрий"; "За выдающиеся достижения в различных сферах жизнедеятельности, имеющих высокое социальное и культурное значение".

Помимо этого, в числе номинаций: "За выдающиеся достижения в театральном и кинематографическом искусстве"; "За выдающиеся достижения в духовно-нравственном служении и поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья"; "За существенный вклад в воспитание и всестороннее развитие детей и молодёжи в инклюзивном обществе"; "За существенный вклад в создание условий для интеграции и возвращения лиц с ограниченными возможностями здоровья к активной жизни"; "За выдающиеся достижения в области создания инклюзивных проектов и программ по популяризации истории и культуры города Москвы".

С 2025 года при соблюдении порядка выдвижения и отбора кандидатов появляется возможность стать участником конкурса на соискание премии повторно. Срок приема заявок продлен до 14 сентября. Ранее заявки подавались до 1 сентября.

С 2018 года лауреатами премий стали более 70 человек.