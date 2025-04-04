У станции "Рассудово" Киевского направления МЖД с рельсов сошли кран и две платформы

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - На Киевском направлении МЖД у станции "Рассудово" с временных путей стройплощадки сошли укладочный кран и две платформы; по предварительным данным, пострадал один человек, сообщили в Московской железной дороге.

Авария произошла около 15:00 на временных хозяйственных путях строительной площадки, не принадлежащих ОАО "РЖД", по которым обычные поезда не ходят.

Информация о пострадавших и причины произошедшего выясняются.

В МЖД отметили, что на движение поездов ситуация не влияет. На место направлен восстановительный поезд со станции "Бекасово".