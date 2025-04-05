Оплата по биометрии появится в наземном городском транспорте Москвы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В 2025 году оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

Он добавил, что в планах на 2025-2026 годы - внедрение оплаты проезда по биометрии на всех станциях МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. В результате этим способом оплаты смогут пользоваться до 1 млн пассажиров диаметров ежедневно.

Осенью 2021 года оплата проезда по биометрии заработала на станциях метро. Сегодня этим способом можно оплатить проезд на МЦК, регулярном речном транспорте и Аэроэкспрессе. К системе подключено свыше 1,1 тыс. турникетов.

Как отметил мэр, "оплатой по биометрии пользуются более 400 тыс. человек, по рабочим дням совершается свыше 160 тыс. поездок, и число пассажиров, использующих этот максимально удобный способ оплаты проезда, продолжает расти".