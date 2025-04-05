Поиск

Оплата по биометрии появится в наземном городском транспорте Москвы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В 2025 году оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

Он добавил, что в планах на 2025-2026 годы - внедрение оплаты проезда по биометрии на всех станциях МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. В результате этим способом оплаты смогут пользоваться до 1 млн пассажиров диаметров ежедневно.

Осенью 2021 года оплата проезда по биометрии заработала на станциях метро. Сегодня этим способом можно оплатить проезд на МЦК, регулярном речном транспорте и Аэроэкспрессе. К системе подключено свыше 1,1 тыс. турникетов.

Как отметил мэр, "оплатой по биометрии пользуются более 400 тыс. человек, по рабочим дням совершается свыше 160 тыс. поездок, и число пассажиров, использующих этот максимально удобный способ оплаты проезда, продолжает расти".

Москва МЦД Московский метрополитен Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

Снег вернется в Москву в воскресенье и пролежит как минимум до 11 апреля

Снег вернется в Москву в воскресенье и пролежит как минимум до 11 апреля

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

Более 1,3 млн москвичей уже ограничили себе выдачу новых кредитов и займов

Более 1,3 млн москвичей уже ограничили себе выдачу новых кредитов и займов

В Москве открылся сезон летних веранд

В Москве открылся сезон летних веранд

Апрель начнется в Москве с теплой и дождливой погоды

Роскомнадзор подтвердил сбой в работе приложения "Метро Москвы"

Дептранс объяснил техническими работами сбой в приложении "Метро Москвы"

Мотосезон в Москве откроется 26 апреля

В Москве на БКЛ прервано движение от "Электрозаводской" до "Хорошевской"

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6128 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });