Поездки с помощью биометрии стали доступны москвичам по билету "Единый" на 30 дней

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Москвичам стали доступны безлимитные поездки в метро, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах и речных маршрутах по билету "Единый" на 30 дней с помощью биометрии через сервис "МультиТранспорт", сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Сочетание оплаты по биометрии и сервиса "МультиТранспорт" открывает новые возможности для пассажиров. Москвичи могут использовать платежный инструмент, чтобы совершать удобные комбинированные поездки с экономией до 30%. Мы интегрируем в тарифные решения лучшие способы оплаты с банковским уровнем защиты по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал Ликсутов в понедельник.

Как уточнили в пресс-службе департамента транспорта Москвы, поездки по билету "Единый" на 30 дней с помощью биометрии стали доступны в сервисе "МультиТранспорт". Теперь москвичи могут совершать безлимитные поездки в метро, на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах, а также речных регулярных маршрутах с помощью распознавания лица.

Для того, чтобы совершать поездки по билету "Единый" с помощью биометрии, сначала необходимо выбрать в сервисе "МультиТранспорт" "Единый" на 30 дней и дополнительные опции и потом оплатить с помощью бесконтактной банковской карты. После этого нужно подключиться к биометрии в приложении "Метро Москвы" и выбрать в качестве платежного средства банковскую карту, с которой оплачен "МультиТранспорт".

"Проходите через турникеты с системой распознавания лица. Они обозначены черным стикером. В наземном транспорте не забывайте прикладывать к валидатору ту же карту, которой оплатили "МультиТранспорт", - пояснили в пресс-службе.