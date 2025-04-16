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На Пасху метро и МЦК в Москве будут открыты для входа до 2 часов ночи

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в пасхальную ночь с 19 на 20 апреля будут открыты для входа до 2 часов ночи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В пасхальную ночь метро и МЦК будут открыты для входа до 2 часов ночи. Во время праздничных богослужений рядом с крупнейшими храмами - на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская" - будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров", - написал Собянин в своем телеграм-канале в среду.

Около 150 маршрутов наземного транспорта готовятся перевозить пассажиров до 03:30. В обычном режиме будут работать 18 регулярных ночных маршрутов, отметил мэр.

Собянин напомнил, что на Пасху, Красную горку и Радоницу Мосгортранс организует бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ.

Мосгортранс Сергей Собянин МЦК Москва
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