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Православными себя считают почти две трети россиян

Атеистами называют себя 24% опрошенных, мусульманами - 7%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Православными в настоящее время называет себя 61% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что среди возрастных категорий чаще всех к православию себя относят сограждане в возрасте от 60 лет (69%).

Что касается респондентов, относящих себя к другим христианским конфессиям, в частности, к католикам и протестантам, то их удельный вес, согласно опросу, составляет 2%.

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Ислам называют своей религией 7% респондентов, чаще всех к мусульманами себя относят сограждане в возрасте от 31 до 45 лет (10%), отмечают социологи.

Согласно исследованию, к другим религиям себя относят 2% респондентов, и еще 1% участников опроса затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

В свою очередь, атеистом называет себя почти каждый четвертый (24%), среди молодёжи 18-30 лет эта доля составляет 37%, отмечают в ФОМ.

Опрос был проведен 4-6 апреля 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.

ФОМ
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