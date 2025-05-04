Восстановлено электроснабжение основной части Подмосковья после непогоды

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение основной части пострадавшей от сильного снегопада территории Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в воскресенье.

"Четвертые сутки после циклона, последствия которого энергетики назвали самыми тяжелыми за последние 15 лет. Нам удалось восстановить электроснабжение для основной части территорий. Самыми непростыми остаются Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин", - написал он в своем телеграм-канале.

Воробьев напомнил, что сильным ветром повалило столбы на протяжении десятков километров. Сейчас работы почти завершены, продолжается восстановление высоковольтных линий по 110 кВ, которые доставляют до потребителей энергию от питающих центров.

Он подчеркнул, что население и соцобъекты максимально обеспечены электроэнергией - где-то на постоянной основе, где-то с помощью генераторов.

Сети по 0,4 кВ, которые подводят электричество к населенным пунктам, еще восстанавливают, написал Воробьев. Сейчас основная часть упавших деревьев уже распилена и увезена.

"Ситуация меняется к лучшему с каждым часом. Все наши бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее в дома жителей вернуть свет и тепло", - подытожил губернатор.

2 мая Воробьев сообщил, что более 26 тыс. человек остались без электричества из-за снега в Подмосковье. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций.