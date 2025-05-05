В Подмосковье восстановили электроснабжение более чем в 800 населенных пунктах

Ремонтные работы продолжаются в Солнечногорске и Дмитровском районе

Фото: Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" завершили основные работы по восстановлению электроснабжения в Подмосковье, нарушенного из-за снегопада в ночь на 2 мая, сообщает пресс-служба Министерства энергетики области.

"В ночь на 5 мая энергетики группы "Россети" завершили основные восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных сильнейшим за последние 15 лет циклоном, обрушившемся на Московскую область в ночь на 2 мая. В общей сложности восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Подмосковья", - говорится в сообщении.

В полном объеме подано напряжение на все энергообъекты потребителей на западе и северо-западе Подмосковья. В городских округах Истра и Рузский ведется работа по переводу потребителей с резервной на штатную схему электроснабжения. На севере региона, помимо округов Пушкинский, Мытищи и Сергиево-Посадский, восстановлено электроснабжение в округах Клин и Талдомский.

Продолжаются восстановительные работы для подключения потребителей в Солнечногорске и Дмитровском округе, на который пришелся самый мощный удар стихии.

"Активно ведется работа по отработке заявок в потребительской сети 0,4 кВ, среди которых преимущественно садовые и дачные товарищества. Оказывается помощь в подключении абонентов, самостоятельно обслуживающих свои электросети", - добавили в министерстве.

В ночь на 2 мая в Подмосковье более 26 тысяч человек остались без света из-за снега. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций.