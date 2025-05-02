Более 26 тыс. человек остались без электричества из-за снега в Подмосковье

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Более 26 тыс. человек ночью лишились электричества из-за мокрого снега в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев в пятницу.

"Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая - циклон с мокрым снегом, ветер, в результате - наледь на проводах. За ночь упало большое количество деревьев. В ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии. (...) По всей области обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Более 200 аварийных бригад в регионе ликвидируют последствия непогоды, расчищают автодороги и железные дороги. Воробьев отметил, что особенно сложно на рижском и савеловском направлениях, сообщение осуществляется с задержками, запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров.

Бригады Россетей, Мособлэнерго и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения, после восстановления оперативно запустят котельные, которые остались без электричества.

Больше всего пострадали северные и северно-западные округа - Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. В Сергиевом Посаде без электричества остаются 46 населенных пунктов (около 5,5 тыс. жителей) и отключены 11 котельных. В Дмитровском округе - 47 населенных пунктов без электричества и 21 отключенная котельная. В Талдоме основные трудности связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением ЛЭП.