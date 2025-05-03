Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Жители 11 городских округов Подмосковья остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.
Упало более 1500 деревьев в 14 муниципальных образованиях, повреждено порядка 200 автомобилей.
Отмечается, что сотрудники министерства оказывают помощь энергетикам и коммунальным службам в восстановлении электроснабжения и ликвидации последствий стихии.
Накануне подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщал, что более 26 тыс. человек остались без электричества из-за мокрого снега в области.