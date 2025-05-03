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Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья

Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Жители 11 городских округов Подмосковья остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

Упало более 1500 деревьев в 14 муниципальных образованиях, повреждено порядка 200 автомобилей.

Отмечается, что сотрудники министерства оказывают помощь энергетикам и коммунальным службам в восстановлении электроснабжения и ликвидации последствий стихии.

Накануне подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщал, что более 26 тыс. человек остались без электричества из-за мокрого снега в области.

МЧС Подмосковье
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