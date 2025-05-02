До 70% месячной нормы осадков выпало в московском регионе за первые два дня мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Рекордное количество осадков выпало в Москве и Подмосковье за первый день мая; за сутки 1 мая и ночь 2 мая в московском регионе выпало до 70% месячной нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первого мая температура была ниже нормы на 4 градуса. Такая погода характерна для середины апреля. Но выпало невиданное количество осадков. Рекордное значение до этого для 1 мая было зафиксировано в 1909 году и составило 20,8 мм, а вчера выпало 27,6 мм. Осадки выпадали и в виде дождя, и 10-15% в виде мокрого снега, особенно на севере области", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в северных районах Московской области накануне днем сформировался временный снежный покров. Все это привело к сложной погодной ситуации, трудностям на дорогах и образованию гололедно-изморозевых отложений, в том числе на проводах.

В ночь на 2 мая в московском регионе выпало около 14 мм осадков. Таким образом, меньше чем за двое суток выпало около 42 мм осадков при норме 60 мм - то есть около 70% от нормы, добавил синоптик.

Так, по его данным, за 1 мая и ночь 2 мая во Внуково и Шереметьево выпало 30 мм осадков, в Новом Иерусалиме - 41 мм, на Балчуге - 39 мм, в Тушино - 28 мм. Больше всего осадков выпало на севере Подмосковья - в Дмитрове - 47 мм, в Клину - 42 мм.