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В Москве отопление работает на "минимуме" из-за потепления

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве система теплоснабжения работает на минимальных параметрах в связи с потеплением, рассказали в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах теплоносителя по температуре и циркуляции в связи с потеплением. В частности, температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 75-77 градусов. Это минимально необходимые значения, которые позволяют обеспечить нагрев горячей воды до 60 градусов", - сообщили в пресс-службе.

При этом параметры магистрального теплоносителя устанавливаются на среднесуточное значение температуры наружного воздуха. Более точное регулирование на зданиях, подключенных по независимым схемам, обеспечивает автоматика на тепловых пунктах.

Для установления комфортного температурного режима в квартирах необходимо проведение управляющими компаниями наладочных работ на внутридомовых системах отопления для равномерного распределения теплоносителя по стоякам.

Если у жильцов есть радиаторы с регулировкой, они могут установить комфортную температуру сами, советуют в МОЭК.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что январь этого года в Москве с вероятностью 99,9% станет самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд, установленный в 2020 году.

"Нынешняя пятидневка, с 27 по 31 января, в Москве будет рекордной. Просто настолько она тёплая, что не сопоставима с другими пятидневками, рекорды будут превышены. Это приведет к тому, что средняя месячная температура тоже будет рекордно теплой. С вероятностью 99,9% можно говорить, что средняя месячная температура превысит рекорд 2020 года", - сказал эксперт.

Он напомнил, что пять лет назад средняя температура в январе была 0 градусов.

"Тут важен качественный факт, который трудно было еще 10-15 лет предположить. Если рекордное значение января 2020 года составляло ровно 0 градусов, то сейчас средняя месячная температура января будет положительной. И вот это уже качественный переход", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр МОЭК Роман Вильфанд Москва
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