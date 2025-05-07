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В Москве запустили сервис проверки графика отключений горячей воды

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - На портале мэрии Москвы mos.ru заработал сервис проверки графика отключений горячей воды.

Там можно ввести конкретный адрес и узнать даты, когда горячую воду отключат и снова подадут.

"Сервис позволяет горожанам за несколько секунд узнать, когда будут проводиться профилактические работы для подготовки к новому отопительному сезону. Онлайн-сервис был впервые запущен в 2018 году. За все время жители воспользовались им более 20,1 млн раз, из которых более 3,3 млн приходится на прошлый год", - сообщил замруководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Горячую воду отключают с мая по сентябрь максимум на 10 дней, напомнил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Отключения проводят после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому; они необходимы для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей.

Пользователи могут подписаться на уведомления об отключении горячей воды на mos.ru. Кроме того, с графиком можно ознакомиться на сайте Московской объединенной энергетической компании, а также по телефонам единой справочной службы правительства Москвы, единого диспетчерского центра или на горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды.

Петр Бирюков ЖКХ Москва Борис Фролов МОЭК
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