Временные ограничения транспорта введены в Москве 7 мая из-за подготовки к параду

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В российской столице 7 мая будут временно недоступны для движения транспорта несколько улиц и набережных в центре города в связи с подготовкой к параду Победы, в местах перекрытий будет запрещена парковка, на время будут закрыты некоторые пешеходные переходы, говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Так, с 05:30 до завершения мероприятия будут перекрыты Тверская, 1-я Тверская-Ямская и Моховая улицы. Изменения затронут улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Нельзя будет проехать и по центральным набережным, среди которых Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская.

С 10:00 до завершения мероприятия закроют движение по Тверскому бульвару, а также по Страстному бульвару от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской. Парковка там запрещена до 13:00 9 мая.

7 мая с 10:00 до завершения мероприятия нельзя будет проехать по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большая Полянка, Новый Арбат и Земляной Вал. Будут перекрыты Волгоградский проспект от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд. Парковка на этих участках будет запрещена до 13:00 9 мая.

Кроме того, 7 мая в центре и на юго-востоке временно закроют некоторые подземные пешеходные переходы. С 05:00 до окончания мероприятия ограничения будут действовать на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Тверской улицы. На участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате подземные переходы будут недоступны с 10:00 до окончания мероприятия.

Столичный департамент транспорта рекомендует автомобилистам 7 мая для поездок по городу использовать метро.

Ограничения в метро

В центре Москвы будет ограничен выход с ряда станций метро, сообщили в столичном дептрансе.

В частности, с 5:30 до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку, сообщили в дептрансе.

Дополнительные ограничения возможны на станциях "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Лубянка" и "Китай-город".

В течение дня также возможны ситуативные ограничения на других станциях метро по требованию полиции.

Маршруты наземного транспорта

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, 7 мая с утра до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре и на юго-востоке Москвы. В дептрансе просят пассажиров пользоваться станциями метро и Московскими центральными диаметрами (МЦД).

С 5:00 до 8:00 и с 9:30 до конца перекрытий в столице не будут ходить трамваи между метро "Пролетарская" и Абельмановской Заставой. Трамваи в это время поедут по измененным маршрутам.

Каршеринг, такси и электросамокаты

В связи с подготовкой парада вносятся изменения в работу каршеринга и такси - проезд в зонах движения военной техники будет закрыт. Ограничение действует на время проведения мероприятий.

Изменения также касаются работы сервиса городского проката: начать и завершить аренду электросамокатов и велосипедов в зонах проведения мероприятия будет нельзя.