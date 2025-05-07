Движение в Москве открыто после временных ограничений

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Все временные ограничения движения транспорта из-за подготовки к параду Победы сняты в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что 7 мая в российской столице будут временно недоступны для движения транспорта несколько улиц и набережных в центре города в связи с подготовкой к параду Победы, в местах перекрытий будет запрещена парковка, на время будут закрыты некоторые пешеходные переходы.