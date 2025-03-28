Теплоснабжение Москвы перевели на минимально возможные параметры работы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Столичная система теплоснабжения переведена на минимально возможные параметры работы в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в городе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"В связи с повышением средних круглосуточных температур воздуха принято решение перевести систему теплоснабжения на минимально возможные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время специалисты ПАО "МОЭК" обеспечивают температуру сетевого теплоносителя на уровне 75-77 градусов, это - минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В сообщении отмечается, что межсезонье - самый сложный период с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления, так как происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха от минусовых значений ночью до плюсовых - днем. Также имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура.

Решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями, добавили в комплексе.