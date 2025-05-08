Трансляцию Парада Победы покажут на 34 тыс. медиаэкранах московского транспорта

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Прямую трансляцию Парада Победы 9 мая покажут на более чем 34 тыс. медиаэкранах метро, трамваев, автобусов и электробусов, сообщили в четверг в столичном департаменте транспорта.

"Проведем прямую трансляцию с Красной Площади в высоком качестве", - говорится в сообщении в телеграм-канале дептранса.

Кроме того, в рамках праздничного эфира пассажирам расскажут о вкладе автомобильной промышленности в Победу и роли метро в период ВОВ, а также покажут фильм "Офицеры" о солдатах Советской Армии.