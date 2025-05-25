"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве 25 и 26 мая будет действовать "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности из-за жары, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, в Москве в период с 16:00 до 19:00 25 мая и с 16:00 до 20:00 26 мая прогнозируется очень высокая температура - сильная жара. Местами в дневные часы температура воздуха будет подниматься до 30 градусов и выше, в связи с чем в городе действует "оранжевый" уровень погодной опасности, означающий, что погода опасна.

О том, что в Москве прогнозируется летняя погода в течение следующей недели ранее "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.