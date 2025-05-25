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Что произошло за день: воскресенье, 25 мая

Завершение обмена пленными в формате 1000 на 1000, создание зоны безопасности в Курской области, уничтожение беспилотников на пути к Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000. В воскресенье прошел третий этап обмена в формате 303 на 303. Из плена возвращены 880 военных и 120 гражданских.

- Вертолет Путина находился в эпицентре отражения атаки дронов ВСУ во время посещения Курской области 20 мая, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин. Все воздушные цели были уничтожены.

- После освобождения от ВСУ Курской области российские войска создают зону безопасности вдоль госграницы, заявил представитель группировки "Север" Ярослав Якимкин.

- Вечером были уничтожены пять беспилотников, направлявшихся к Москве. Вводились временные ограничения в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Полеты снова были ограничены с 20:25.

- В Думе подготовят законопроект об обязательном изображении культовых зданий с религиозными символами. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это должно способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям.

- "Спартак" продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

- Испанец Хаби Алонсо стал новым главным тренером "Реала". Он играл в "Реале" с 2009 по 2014 год.

- "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары.

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