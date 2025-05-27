Капремонт неоклассического дома середины XX века проведут в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт неоклассического дома середины XX века проведут на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного Фонда капремонта (ФКР).

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в центре Москвы пройдет обновление дома № 27 корпус 2 на Молодогвардейской улице. Здание, возведенное в 1951 году, выполнено в неоклассическом стиле", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в этом году на объекте выполнят комплекс мероприятий, направленных на восстановление фасада и подвала. Все работы идут поэтапно.

Трехэтажный жилой дом построили по индивидуальному проекту. Оконные пространства в нем декорированы наличниками и подоконниками, балконы поддерживают фигурные кронштейны, а по периметру здания расположен венчающий карниз.