Музей под открытым небом откроется на Красной площади 21 июня

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Иммерсивный музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны, будет работать на Красной площади с 21 по 24 июня, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Иммерсивный музей под открытым небом будет работать на Красной площади с 21 по 24 июня. Экспозиция займёт больше 16 тыс. кв. м. Её посвятят 80-й годовщине Парада Победы 1945 года. Жителям и гостям столицы покажут, как Москва встречала победителей и отмечала Победу", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что впервые на Красной площади воссоздадут исторический "Фонтан Победителей", который "перенесёт" присутствующих в июнь 1945 года. Внешний вид сооружения будет таким же, как и 80 лет назад. Музей расскажет о событиях Великой Отечественной войны и будет разделён на несколько тематических зон: "Москва встречает Победу", поезд Победы "Мы из Берлина", парк победителей, театральная сцена. Также в музее будет представлена гражданская и военная техника времен войны.

Вход в музей будет бесплатным.