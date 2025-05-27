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В Москве ограничат скорость на участке Волоколамского шоссе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Скоростной режим на участке Волоколамского шоссе от Тушинского до Волоколамского тоннелей в обе стороны изменится с 80 км/ч до 60 км/ч с 1 июня из-за высокой аварийности, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 1 июня изменится скоростной режим на участке Волоколамского шоссе: от Тушинского до Волоколамского тоннелей в обе стороны. С 2022 года здесь произошло 27 аварий с пострадавшими из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции и резких перестроений. Поэтому для повышения безопасности в этом месте скорость будет ограничена до 60 км/ч", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента во вторник.

Кроме того, будет исключен рваный скоростной режим. "Водители будут проезжать трассу в одном темпе, и число "невнимательных" штрафов за превышение уменьшится", - сообщили в дептрансе.

дептранс Москва Волоколамское шоссе
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