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Сильный ветер до 17 м/с ожидается в Москве до конца среды и в четверг

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта просит водителей не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций в связи с сильным ветром, который прогнозируется в Москве в среду и в четверг.

"По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в городе ожидается сильный ветер до 17 м/с", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Дептранс рекомендует автомобилистам не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Москва
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