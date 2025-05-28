Сильный ветер до 17 м/с ожидается в Москве до конца среды и в четверг

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта просит водителей не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций в связи с сильным ветром, который прогнозируется в Москве в среду и в четверг.

"По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в городе ожидается сильный ветер до 17 м/с", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Дептранс рекомендует автомобилистам не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.